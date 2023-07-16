В Боровскую поликлинику тюменской областной больницы №19 поступил новый цифрой маммограф. Аппарат был приобретен в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба областного депздрава.

Специалисты рассказали о конструктивных особенностях и преимуществах современного оборудования. Новый маммограф имеет несколько прижимных стоек: первая рассчитана на поток, а вторая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера.

Аппарат обладает высокой производительностью – время одного исследования примерно 15 минут, что позволяет увеличить пропускную способность. Исследование на цифровом маммографе практически безопасно для пациента и для персонала, так как доза облучения минимальна.

По рекомендациям врачей, женщинам необходимо проходить маммографию один раз в два года после 40 лет и ежегодно после 50 лет.

Своими впечатлениями после прохождения обследования поделилась пациентка Боровской больницы Марина Тюрина: «Аппарат современный, сам все делает – красота! Прохожу маммографию каждые два года, и было очень неудобно ездить в город, к тому же делала платно. А теперь маммография доступна рядом с домом, бесплатно и быстро – это очень здорово».