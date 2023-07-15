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​Промышленники Тюменской области наращивают объемы производства

Объем промышленного производства в Тюменской области вырос на десять процентов

​Промышленники Тюменской области наращивают объемы производства
Фото: admtyumen.ru

Объем промышленного производства в Тюменской области за январь-май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос более, чем на десять процентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Обрабатывающие производства в регионе являются основным драйвером развития – рост объема производства за пять месяцев составил 12,9 процента.

В разы увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 2,6 раза, прочих транспортных средств и оборудования – в 2,1 раза, прочих готовых изделий – в 1,6 раза.

Данные Росстата говорят об увеличении производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 23,4 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – на 22,6 процента, нефтепродуктов – на 15,3 процента, химических веществ и продуктов – на 14,8 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 13,1 процента, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 12,2 процента.

Также значительно увеличили объемы производства отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 24,7 процента.


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15 июля в 08:34, просмотров: 636, комментариев: 0
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