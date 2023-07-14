В Креативном центре «Земля искусства» открывается выставка «Из рук мастера»

В субботу, 15 июля, в Креативном центре «Земля искусства» состоится открытие выставки работ лучших мастеров Тюменской области «Из рук мастера». Организованная выставка пройдет в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Двенадцать тюменских мастеров-ремесленников представят на выставке свои лучшие работы, сообщает региональный департамент культуры. Среди них те, чьи изделия являются настоящим культурным достоянием: Аниса Баширова, Вера Быкова, Шайдулла Хамидуллин, Инна Гайдук, Салтанат Исаева, Светлана Ильюшонок, Альфея Мухаметова, Наталья Денисова, Анна Глазунова, Светлана Паянен, Ольга Козловская. Будут представлены художественные изделия, выполненные в разных техниках исполнения и из различных материалов.

В день открытия запланированы ярмарка-продажа эксклюзивных изделий, вручение дипломов, призы, подарки и приятные сюрпризы. Для желающих творить в дни работы выставки пройдут мастер-классы: 20 июля – «Художественный войлок» от Альфеи Мухаметовой; 23 и 30 июля «Расписной сувенир» от Веры Быковой; 5 августа «Свистулька» / гончарное дело от Светланы Ильюшонок; 19 -20 августа «Плетение из ротанга» от Анисы Башировой; 8 сентября «Золотное шитьё» от Шайдуллы Хамидуллина. Мероприятия состоятся бесплатно, но по предварительной записи.

Выставка «Из рук мастера» будет открыта для посетителей с 15 июля по 15 августа.