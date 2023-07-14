Вячеслав Вахрин возглавит проектный офис по внедрению ИИ в Тюмени

В Тюмени на площадке мультицентра «Контора пароходства» прошла дизайн-сессия по ИИ-трансформации региона. Основной задачей сессии, которую провели Сбер и региональное правительство, стала выработка проектов и предложений по внедрению искусственного интеллекта.

Приветствуя участников сессии, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил: «Наша сегодняшняя сессия – про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к теме искусственного интеллекта».

В число участников сессии вошли заместители губернатора и руководители ведущих департаментов областного правительства. Они обсудили опыт использования технологий искусственного интеллекта.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов рассказал о том, как Сбер делится опытом в области ИИ-технологий. Так, например, разработки Сбера и компаний-партнеров на основе искусственного интеллекта успешно применяются в здравоохранении Тюменской области.

Участники сессии, разбившись на команды, разработали и предложили ряд проектов по внедрению ИИ в Тюменской области в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, экономика и инвестиции, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление.

По итогам сессии было решено создать в регионе проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Губернатор поручил создать и возглавить его своему заместителю Вячеславу Вахрину.