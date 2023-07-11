Александр Моор принял участие в праздновании 100-летия Армизонского района

Во время рабочей поездки в Армизонский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел социальные объекты муниципалитета. О поездке рассказала пресс-служба главы региона.

В селе Армизонском губернатор оценил результаты капитального ремонта объединенного филиала областной больницы № 4, где в январе 2022 года завершились ремонтные работы. Детское отделение, детская консультация и женская консультация получили обновленные помещения.

Главный врач ОБ № 4 Александр Синельников доложил, что в структуру больницы входят поликлиника, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный круглосуточный стационар на 50 коек, отделение скорой медицинской помощи. В 2022–2023 годах в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в больницу поставлено 4 единицы санитарного транспорта.

В ходе поездки Александр Моор осмотрел Армизонский районный Дом культуры. Здесь работают вокальные, театральные, хореографические коллективы, клубы по интересам, любительские и волонтерские объединения. В рамках нацпроекта «Культура» здание ДК было капитально отремонтировано.

Руководитель Дома культуры Светлана Горлаченко рассказала: «В 2022 году мы победили в конкурсе на определение лучшего муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения, и получили более пятисот тысяч рублей из федерального бюджета на оснащение. На эти средства приобрели декорации, музыкальные инструменты, игровой инвентарь».

Завершая рабочую поездку, губернатор принял участие в праздновании 100-летия Армизонского района и вручил жителям награды за добросовестный труд.