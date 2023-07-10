Александр Моор совершил рабочую поездку по Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил рабочую поездку по столице региона, оценив ход и результаты строительства общественно важных объектов.

К 1 сентября планируется открыть движение транспорта по одной из центральных городских магистралей – участка улицы Ленина от краеведческого музея до пересечения с улицей Красина. Александр Моор проконтролировал ход работ по реконструкции улицы, на которой идет капитальный ремонт проезжей части и расширение тротуаров. Здесь появятся велодорожки и «умные» остановки общественного транспорта, будет высажено свыше 1 700 деревьев и кустарников.

Транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы готова к вводу в эксплуатацию на 85 процентов. Губернатору, осмотревшему объект, доложили, что развязка исключит возникновение пробок в этом районе и позволит автомобилистам, въезжающим в Тюмень по Тобольскому тракту, беспрепятственно попадать в центр города.

Глава региона проинспектировал строительство школы в жилом районе «Тура». В новое учебное учреждение уже завозят современное оборудование и мебель. Самая большая в Тюмени школа на 1500 мест откроется в День знаний 1 сентября.

Александр Моор также побывал на строительстве крытого ледового катка, оценил, как идет благоустройство двора многоквартирного дома на улице Народной и реконструкция Школьного сквера.

Строительство социальных объектов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий делают Тюмень местом, в котором людям комфортно жить и трудиться, отметил губернатор.