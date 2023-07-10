Опрос показал: только треть подростков в России полностью доверяет своим родителям

Только 31% российских подростков полностью доверяют своим родителям, следует из опроса, участниками которого стали почти 100 тысяч человек в возрасте 14-18 лет. Результаты опроса приводит ТАСС со ссылкой на директора Института изучения детства, семьи и воспитания Наталью Агре.

«Современные дети все чаще скрывают свои эмоции, а в случае проблем все реже обращаются за помощью к родителям. Необходимо больше диалога родителей и детей, чтобы вторые могли рассчитывать на взрослую поддержку в трудные моменты», – отметила Агре.

Главный вывод опроса российских подростков: с возрастом молодые люди все меньше рассчитывают на помощь родителей и друзей. Так, 83% опрошенных ответили, что могут рассчитывать только на себя в сложных ситуациях.