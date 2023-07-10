Жителей Тюменской области научат распознавать мошенников в Сети

Для жителей Тюменской области с 20 июля стартует бесплатное обучение по программе «Основы личной финансовой безопасности и грамотности». Оно пройдет в рамках региональной программы «Расширяя горизонты».

Как сообщают в региональном департаменте информатизации, программа курса направлена на повышение уровня цифрового развития пользователей в части личной финансовой грамотности и безопасности.

На занятиях слушатели изучат как теоретические экономические вопросы, так и получат практические навыки. Организаторы рассказали, что участники программы освоят базовые финансово-экономические понятия, а также сформируют практические навыки для эффективного взаимодействия с широким кругом финансовых институтов: банками, валютной системой, налоговыми органами, бизнесом, пенсионной системой и др.

В рамках программы обучающиеся также ознакомятся с методами планирования и поиском информации в сети, получат навыки безопасного финансового поведения, научатся распознавать финансовые схемы мошенников.

Напомним, что программа губернатора Тюменской области «Расширяя горизонты» работает с 2010 года. Она создана для повышения уровня компьютерной грамотности населения региона и создания условий для развития кадрового потенциала сферы ИКТ.