Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» прошел при аншлаге

В рамках XIV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» состоялся концерт джазового квинтета под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника.

Около трех тысяч слушателей собрались на Красной площади Тобольска. Кроме того, в виртуальных концертных залах региона велась прямая трансляция выступления музыкантов. Программа концерта включала авторские композиции Игоря Бутмана, а также джазовую классику.

Всемирно известный российский саксофонист назвал Тюменский филармонический оркестр потрясающим коллективом, открытым для любых экспериментов: «Джаз – это в первую очередь импровизация, и тюменские музыканты к этому полностью готовы. Это говорит об их высоком мастерстве».

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что «Лето в Тобольском кремле» – главный тюменский музыкальный фестиваль под открытым небом. «Такие события являются магнитами, притягивающими в регион туристов. В эти дни отели в Тобольске переполнены гостями. Конечно, это свидетельство того, что у города есть перспективы для развития туризма и соответствующей инфраструктуры», – подчеркнул он.