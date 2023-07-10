Александр Моор посетил с рабочей поездкой Казанский район

В ходе рабочей поездки в Казанский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел агропромышленные предприятия, учреждения здравоохранения, спорта и культуры.

Глава региона посетил предприятие «Агросервис», специализирующееся на выращивании зерновых и зернобобовых культур. Губернатору рассказали, что сельхозпредприятие постепенно расширяет размеры посевных площадей. Для обработки и хранения урожая в поселке Новоселезнево построен сушильно-сортировальный комплекс и два хранилища зерна на 10 тысяч тонн. В планах – модернизация парка сельхозтехники. 70% производимого зерна «Агросервис» поставляет в Ханты-Мансийский автономный округ.

Александр Моор отметил, что у Казанского района есть хороший потенциал в реализации проектов АПК, связанных с глубокой переработкой сельхозпродукции, ориентированной на экспорт.

Посетив казанскую Областную больницу №14, губернатор осмотрел поликлинику и инфекционное отделение, где недавно в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения был сделан капитальный ремонт и полностью обновлено медицинское оборудование. Александр Моор отметил, что работа по региональной программе будет продолжена: «Наша цель заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи, в том числе в сельских районах».

По поручению главы региона был капитально отремонтирован детский спорткомплекс «Медведь», носящий имя уроженца Казанского района, Героя России Жумабая Раизова. Александр Моор осмотрел спортивный объект, в котором проводятся тренировки и физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию и дзюдо.

В ходе поездки губернатор также побывал на открытии модельной библиотеки в с. Казанское. Победив в конкурсе, проходящем в рамках нацпроекта «Культура», Казанская центральная районная библиотека получила из федерального бюджета 10 млн рублей на оснащение и модернизацию. На эти средства были приобретены книги, библиотечная мебель, новое компьютерное и мультимедийное оборудование.