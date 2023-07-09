В села Сингуль оборудуют централизованное водоснабжение на улице Спортивной

По поручению президента губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона. По итогам общения с земляками глава области дал ряд поручений, которые направлены на совершенствование коммунальной и дорожной инфраструктуры в муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба губернатора. Два вопроса поступили от жителей Ялуторовского района.

Жительница села Сингуль Татарский Ялуторовского района Дания Мулюкова подняла на встрече с губернатором проблемный вопрос об отсутствии в селе на улице Спортивной централизованного водоснабжения. Как доложил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг, окончание строительства водопроводной сети запланировано на конец ноября текущего года. Александр Моор взял на личный контроль выполнение работ в срок.

Другой вопрос из Ялуторовского района задала губернатору жительница деревни Яр Гюзель Маркина: ее интересовал срок завершения строительства школьной спортивной площадки. Александр Моор поручил ввести важный для людей спортивный объект в строй к Дню знаний 1 сентября.

«Площадка будет востребована не только для проведения уроков физкультуры в Яровской средней школе, там будут проходить физкультурные мероприятия для жителей деревни. Кроме того, сельчане всех возрастов смогут самостоятельно заниматься спортом в комфортных условиях», – отметил глава региона.