В Тюменской области чествовали самые крепкие семьи

Накануне Дня семьи, любви и верности 70 семейным парам в Тюменской области вручили медали «За любовь и верность». Главное мероприятие праздника прошло в торжественной обстановке во всех городах и районах области.

Ежегодно награды вручают супружеским парам, прожившим в браке 25 лет и более, воспитавшим своих детей достойными членами общества и подающим пример крепости семейных устоев, рассказали в региональном департаменте социального развития. Семья Варавко среди героев праздника – в этом году они отметили 45-летие заключения брака.

Виктор Андреевич и Антонина Алексеевна родились, живут всю жизнь и трудятся в Юргинском районе. Супруг с 1987 года и до выхода на пенсию работал лесником в лесхозе, супруга отдала 35 лет заботе о детях в детском саду. Они имеют множество благодарственных писем и грамот за добросовестный труд. Виктор Андреевич и Антонина Алексеевна воспитали четверых детей, имеют 8 внуков и одного правнука. Супруги практически неразлучны: вместе работают по дому, содержат огород и сад, занимаются пчеловодством.

Напомним, День семьи, любви и верности появился в память о муромском князе Петре и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Праздник отмечается в России с 2008 года. В июне 2022 года, после подписания президентом соответствующего указа, праздник стал официальным.