В России снизилась цена на iPhone 12 года выпуска

Один из самых популярных смартфонов в России — iPhone 12 2020 года выпуска — подешевел, сообщает Hi-Tech Mail.ru. Так, версию с 64 Гб сейчас можно купить за 60 тысяч рублей — то есть на 20 тысяч дешевле, чем на старте продаж.

Напомним, что двенадцатый айфон укомплектован 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A14 Bionic, оперативкой в 4 гигабайта, камерой с тремя 12-мегапиксельными объективами. В 2020 году Apple также представила iPhone 12 mini и два премиальных варианта — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Цены на них вниз не пошли.