В России до сих пор нет правил изготовления правильной шаурмы, беспокоятся депутаты

Депутаты Госдумы озаботились стандартами изготовления правильной шаурмы — вице-спикер нижней палаты российского парламента Владислав Даванков обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением разработать соответствующие рекомендации.

«Сегодня у нас нет стандарта правильной шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет, — беспокоится законодатель. — Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные».

В том, что проблема требует немедленного вмешательства на государственном уровне, у Даванкова сомнений нет: «Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной», — аргументировал он, его слова приводит РИА Новости. По его мысли, на качественно приготовленный продукт, в котором нет вредных ингредиентов и строго соблюдена рецептура (видимо, именно ее необходимо разработать Роспотребнадзору), можно будет ставить специальный знак — «Московский стандарт».

О реакции Анны Поповой на эти предложения пока не сообщалось.