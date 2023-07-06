Россиянки не хотят рожать из-за отсутствия дохода, жилья и боязнь за здоровье

Согласно исследованию, в РФ есть 4,5 млн женщин, которые не имеют детей, и еще почти столько же женщин, имеющих одного ребенка. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

В качестве причин не рожать ребенка женщины чаще всего называют отсутствие жилья, постоянного дохода, а также обеспокоенность здоровьем. Для молодых женщин до 24 лет — это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода; для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. После 30 лет женщины не принимают решение о рождении ребенка, так как боятся ухудшения здоровья.

«При этом мы провели анализ данных Фонда обязательного медицинского страхования и установили, что только 6% женщин с 18 до 34 лет <...> проходят диспансеризацию. Конечно, этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины», – пояснила вице-премьер.

По ее словам, с 2020 года на федеральном уровне был введен талон родового сертификата, чтобы регионы имели возможность задействовать в штате центров доабортного консультирования психологов и социальных работников.

«Но не все, к сожалению, пока получается, не все регионы надлежащим образом организовали эту работу. Только каждая четвертая женщина, прерывающая беременность по собственному желанию, принимала решение сохранить беременность», – заключила Голикова.