Тюменский бизнес-форум продлят еще на один день

Организаторы XI Международного бизнес-форума «Слёт Успешных Предпринимателей 2023» (СУП) по многочисленным просьбам участников увеличили количество дней проведения форума. Форум проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Тюменской области.

«На ранее проводимых форумах СУП одним из главных событий была бизнес-игра «ЗАВОД». Она занимает 8 часов, и для многих была дилемма: пойти на бизнес-игру или посетить площадки. В этом году мы решили сделать стартовый день 10 августа и посвятить его бизнес-игре «ЗАВОД». Чтобы у тех, кто хочет в нее поиграть, была возможность посетить и другие площадки форума. Официальное открытие форума состоится 11 августа,» - прокомментировал руководитель проектной команды форума, Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Ивлев.

Бизнес-игра «ЗАВОД» - симулятор настоящего завода по производству деталей. По словам Виктора, это один из эффективных инструментов развития бизнеса. «Практически любой бизнес - это своеобразный конвейер завода. При работе конвейера часто происходят сбои и сложности в планировании работы, формировании и управлении командой, коммуникациях с партнерами. Бизнес-игра «ЗАВОД» помогает в игровой форме преодолеть эти сложности, организовать работу в команде, найти правильные решения с максимальной пользой для себя и своего реального бизнеса,» - отметил Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».

Помимо бизнес-игры XI СУП удивит участников множеством интересных и актуальных площадок:

-наставничество;

-предпринимательское образование;

-нейросети;

-женское лидерство;

-молодежное предпринимательство;

-ярмарка инвестиций;

-масштабирование сети и др.

Всего будет организовано более 20 площадок

«Здоровое» предпринимательство

Впервые за время проведения форума «Слет Успешных Предпринимателей» будет организована площадка о спорте, физической культуре и здоровье самого предпринимателя.

В качестве спикеров выступят ведущие представители индустрии фитнеса и красоты, известные российские рестораторы и отельеры. Площадка будет работать с 11-13 августа в ДК «Нефтяник». Участников ожидают мастер-классы, дискуссии, круглый стол, а также утренние пробежки с известными предпринимателями. «Самое главное - на площадке будут эксперты, с которыми можно пообщаться, задать самые каверзные вопросы, поэтому, в первую очередь, наши слушатели получат практические инструменты. Мы хотим, чтобы они ушли с исписанными блокнотами или большим количеством заметок в телефоне» - рассказала куратор площадки, генеральный директор фитнес-клуба «Фитберри» Наталья Проскурякова.

Работа площадки начнется с префорума, модератором которого выступит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва, а среди спикеров - спортивный предприниматель Владимир Волошин, генеральный директор сети фитнес-клубов «Bright Fit» Алексей Романов, основатель ресторанной компании «Максим» Лариса Невидайло и др.

На мастер-классе «Социальное предпринимательство в области физической культуры» спикеры поделятся опытом организации крупнейших социальных проектов в области спорта. Свои кейсы представят: Роман Берестовский - директор сети ресторанов «Subway», организатор забегов «5 вёрст Затюменский» и основатель компании «ТЫ АТЛЕТ», а также Андрей Потапов - руководитель проекта «Стальной характер». Поделится своим опытом и Денис Киюцин - организатор фестиваля силовых видов спорта «Siberian Power Show». Перед ним стоит амбициозная цель – чтобы авиакомпании подстраивали рейсы в Красноярск в соответствии с датами проведения фестиваля. «Тогда я буду считать свою задачу исполненной,» - говорит предприниматель.

Визитной карточкой площадки станут утренние пробежки и зарядки. 11 августа участники смогут пробежать вместе со спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным, девиз которого - «Люди, которые готовы в 6 утра выйти на спорт, способны на многое». Кроме этого, участников ждут пробежки с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым, а также зарядка с двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России по бодибилдингу Натальей Проскуряковой.

Площадка «Здоровое предпринимательство» будет интересна представителям фитнес-индустрии, владельцам, управляющим, руководителям и маркетологам. В рамках ее работы запланировано обсуждение изменения потребительских предпочтений, будут анонсированы новые проекты и технологии в индустрии фитнеса и красоты.

Для жителей города

В программе форума ожидается много уличных спортивных мероприятий, где известные инструкторы групповых программ России поделятся опытом с жителями города. На уличных площадках состоятся бесплатные семинары и мастер-классы. Зрелищности добавят боксерские поединки в рамках взрослой и детской «Лиги бокса» под руководством основателя проекта «Лига Бокса» Сергея Линкевича. Стоит отметить, что 12 августа Тюмень ждет большой спортивный праздник. На набережной в этот день также пройдет празднование дня физкультурника.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://forumsup.ru/

Генеральным партнёром форума выступает ПАО «Промсвязьбанк»

На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти в РФ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» реализацию которого курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.