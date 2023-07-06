Штраф либо арест грозят россиянам за пропаганду жестокого обращения с животными

В России введут наказания за пропаганду жестокого обращения с животными. Сумма таких штрафов может доходить до 100 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Согласно данным МВД, из 709 случаев жестокого обращения с питомцами, установленных в 2022 году, только 76 граждан были привлечены к ответственности.

За призывы к жестокому обращению с животными авторы инициативы предлагают установить штрафы от 5 тысяч до 30 тысяч рублей либо ввести арест на 15 суток с изъятием питомца. При этом должностным лицам штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 тыс. до 100 тысяч.

«В информационном пространстве сейчас мы фиксируем две тенденции. Во-первых, это так называемое догхантерство, когда в социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — рассказал «Известиям» автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.