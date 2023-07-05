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Сериал «Счастливы вместе» возвращается на российское телевидение спустя 10 лет

ТНТ возобновляет сериал «Счастливы вместе» со старым актерским составом

Сериал «Счастливы вместе» возвращается на российское телевидение спустя 10 лет
Фото: bukin.tv

На ТНТ вернется сериал «Счастливы вместе» под новым названием. Актерский состав обещают оставить прежним. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу канала.

«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных», – приводит издание слова директора телеканала Тины Канделаки.

Новый сериал получит название «Букины», он будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли останутся за прежними актерами – Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Дарьей Сагаловой, Александром Якиным.

Напомним, что сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 годы. Он состоял из шести сезонов.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 118, комментариев: 0
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