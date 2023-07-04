При помощи камер видеонаблюдения в Тюменской области раскрыто семь преступлений

В Тюмени прошло заседание регионального Координационного совета по профилактике правонарушений, которое провел заместитель губернатора Павел Белявский, сообщает пресс-служба главы области.

Выступавший на заседании заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов доложил, что общее количество преступлений, зарегистрированных в области за пять месяцев 2023 года, на два процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений в регионе сохраняется. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на два процента, краж – на восемь процентов, грабежей – на 13 процентов», – отметил Евгений Козлов.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, несколько увеличилось, поэтому важным вопросом в повестке заседания стали меры по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

При помощи камер видеонаблюдения за пять месяцев 2023 года на территории области раскрыто семь преступлений и выявлено 190 административных правонарушений, а также задержано 30 лиц, находившихся в розыске, доложил Евгений Козлов.

Как сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов, настоящее время правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя свыше 5,3 тысячи камер видеонаблюдения, установленных на территории 23 городов и районов Тюменской области.

Павел Белявский подытожил, что дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» и повышение эффективности его использования – важнейшая общая задача региональных органов власти и правоохранительных структур.