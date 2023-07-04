Тюменская область примет свыше 100 участников чемпионата «Профессионалы»

Отборочный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Тюменской области.

Как сообщают в региональном департаменте образования и науки, Тюменская область примет свыше 100 участников из 54 регионов страны. Соревнования будут проходить по компетенциям: «Администрирование отеля», «Кондитерское дело» и «Эксплуатация судов водного транспорта».

Отборочный (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству пройдет в 25 регионах. Также мероприятия состоятся на пяти площадках крупнейших предприятий и госкорпораций России.

В рамках данного этапа пройдут соревнования более чем по 170 компетенциям в двух возрастных категориях: основной (студенты СПО) и юниоры (школьники). Отборочный этап позволит тюменским конкурсантам обменяться лучшими практиками с участниками, представляющими другие регионы.

Конкурсантов чемпионата в Тюменской области приветствовал заместитель губернатора Алексей Райдер: «Участникам отборочного этапа Чемпионата предстоит очередное серьезное испытание – продемонстрировать свои профессиональные навыки на межрегиональном уровне. Желаю всем участникам удачи и уверенности в собственных силах!»