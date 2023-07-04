Александр Моор отметил важность небольших предприятий для развития Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги заседания Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, заявил, что каждая инициатива местных предпринимателей, независимо от объема инвестиций, нужна и важна для дальнейшего развития региональной экономики. В заседании Совета в Тобольске принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Александр Моор сообщил, что власти области успешно взаимодействуют с крупными инвесторами, используя «ручную настройку» проектов и меры поддержки. «Но пару лет назад мы поставили перед собой стратегическую задачу по интенсификации работы с местными предпринимателями», – отметил губернатор.

Работа с предпринимателями ведется не только в Тюмени, но и в сельских муниципалитетах региона. В Тюменской области уже разработаны инвестиционные профили всех 25 городов и районов, а муниципальные команды прошли соответствующее обучение.

На сегодняшний день удалось реализовать 278 новых бизнес-инициатив с общим объемом инвестиций 18,8 миллиарда рублей, при этом создано 1 тысяча 644 рабочих места. В планах – еще более ста проектов на 13,4 миллиарда рублей с перспективой создания порядка двух тысяч рабочих мест.

«Безусловно, мы надеемся, что небольшие предприятия будут расти и осваивать новые рынки, в том числе – международные. В 2022 году, несмотря на все антироссийские ограничения, количество экспортеров в Тюменской области выросло на четверть, а объем экспорта – в полтора раза. Эта тенденция очень важна», – подчеркнул Александр Моор. Он также отметил экономическую эффективность бизнес-миссий в зарубежные страны.