Туристический поток в Тобольск может достичь 800 тысяч человек в год

В Тобольске прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, на котором обсуждались вопросы развития туризма. В нем приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и главы регионов УФО.

Выступая с докладом, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что налоговые поступления от сферы туризма в бюджет Тюменской области за последние пять лет выросли в 6,5 раза – с 437 миллионов рублей в 2017 году до 2,8 миллиарда рублей в 2022 году.

Перед началом заседания Владимир Якушев, Максим Решетников и Александр Моор осмотрели отель «Миррос», построенный с привлечением федеральной поддержки. Они также ознакомились с мастер-планом туристического каркаса Тобольска, который был разработан правительством Тюменской области и городской администрацией совместно с компанией СИБУР.

С 2025 до 2030 года в Тобольске планируется обустроить городскую набережную с Центром впечатлений, пляжем, рестораном, семейным кафе и причалом для водного транспорта, построить концертный зал, проложить рекреационные маршруты и экологические тропы в городских лесах и парке, реставрировать старинные здания в Нижнем Посаде и разместить там объекты общепита и сервиса. К 2030 году, по оценкам экспертов, туристический поток в Тобольск может достичь 800 тысяч человек.

По мнению главы Тюменской области, чтобы стимулировать дальнейшее развитие туристической отрасли, необходимо рассмотреть возможность привлечения инвесторов на льготных условиях для восстановления исторических памятников, находящихся в федеральной собственности.