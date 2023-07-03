Многодетные тюменцы могут встать на учет для получения земельного участка онлайн

Для многодетных тюменцев, постоянно проживающих на территории Тюменской области, появилась новая электронная услуга по постановке на учет для получения земельных участков.

Услуга «Постановка граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно» стала доступна на едином портале государственных и муниципальных услуг в июне 2023 года, сообщают в региональном департаменте информатизации. Она предназначена для жителей области, имеющих трех или более детей.

Родители могут получит земельные участки, находящиеся в государственной собственности Тюменской области, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Теперь встать на учёт для бесплатного получения земельного участка или узнать актуальный номер очереди можно онлайн – форма для подачи заявления доступна по ссылке . Получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала.

Для перевода услуги в электронный формат в регионе самостоятельно разработали интерактивную форму заявления с использованием типового решения – визуальный конструктор услуг. Он позволяет проектировать услугу с учетом региональной специфики и выводить её на едином портале госуслуг любому государственному органу.