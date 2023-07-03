Дмитрий Патрушев посетил Тюменскую область

Объем средств, направляемых из бюджета Тюменской области на поддержку сельского хозяйства, в 2023 году составит порядка 3,4 миллиарда рублей – это приоритетное направление работы региональных органов власти. Об этом заявил губернатор Александр Моор на базе агрофирмы «КРиММ», где министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Яцкин провели совещание, посвященное реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.

В ходе рабочей поездки в регион Дмитрий Патрушев и делегация Совета Федерации РФ осмотрели лабораторный комплекс, поля с оросительной системой и завод по глубокой переработке картофеля агрофирмы «КРиММ» в Упоровском районе.

Предприятие, которое производит семенной картофель элитного класса, в том числе – на экспорт, из года в год наращивает объемы производства за счет высокого качества семян, улучшения почвы и внедрения оросительных систем.

На совещании глава Минсельхоза обозначил направления работы по импортозамещению в сфере селекции и семеноводства. Министр подчеркнул, что повышение импортонезависимости российского АПК, особенно в текущей ситуации, является стратегическим приоритетом.

Александр Моор заверил главу Минсельхоза, что в Тюменской области есть все необходимые условия и компетенции по селекции картофеля для реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства. Тюменская область примет активное участие в решении задачи по обеспечению российского АПК отечественными семенами картофеля.