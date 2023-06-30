В Тюмени после реконструкции здание аэропорта увеличится в два раза

В Тюмени реконструируют аэропорт. В конце работ воздушная гавань увеличится почти в два раза. Пропускная способность также станет выше – с 600 до 1900 пассажиров в час. Инвестиции составят порядка 15 миллиардов рублей.

«Начатая реконструкция аэропорта – очень своевременный проект. Инвестиции составили больше 15 миллиардов рублей, и они частные – ни рубля бюджетных», – отметил на церемонии старта реконструкции губернатор Тюменской области Александр Моор.

Реконструкция будет проходить в течение нескольких этапов. Финал работ намечен на 2027 год. Благодаря этому в аэропорту появятся новейшие системы обслуживания и обработки багажа, телескопические трапы и много другое.