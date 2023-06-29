Подведены итоги бизнес-премии Tyumen Business Awards

15 тюменских предпринимателей и компаний стали победителями бизнес-премии Tyumen Business Awards. Они получили награды от регионального Инвестиционного агентства и РБК Тюмень.

Более 200 участников, среди которых были предприниматели, представители крупных компаний, деловых объединений, бизнеса, СМИ, собрались на церемонии награждения в ДК «Нефтяник». Премии вручили номинантам из Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Исетского, Юргинского, Уватского районов.

Инвестиционное агентство Тюменской области назвало победителей в шести номинациях: «Событие года» – Татьяна Якунина, «Предприятие года» – ООО «Бифорс», «Проект года» – Алексей Семенов, «Предприниматель года» – Сергей Лукашенко и Иван Веприков, «Стартап года» – Татьяна Полищук, «Бренд года» – торговая марка «Жили-были».

Памятную статуэтку единой Инвестиционной команды в номинации «Расширение сотрудничества» получил также региональный директор ПСБ в Тюмени Руслан Аминов за расширение возможностей поддержки малого и среднего бизнеса и молодежного предпринимательства в Тюменской области.

Вручая награды победителям, генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил, что каждый из них вносит вклад в развитие Тюменской области: «Открытие новых технологических производств, туристических комплексов, социальных объектов – это серьезное и сложное дело. Но наши предприниматели не боятся брать на себя ответственность, развиваться и строить планы на будущее, которые Инвестиционное агентство всегда готово поддержать».