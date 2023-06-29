Интеллектуальную транспортную систему Тюменской области включили в банк решений «Умный город»

Включение проекта «Интеллектуальная транспортная система Тюменской области» в банк решений «Умный город» Минстроя России позволит масштабировать его применение на другие субъекты страны. В апреле 2023 года проект ИТС Тюменской области занял 1 место в I Национальной премии «Умный город».

Цель банка решений – сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для городской жизни. Любой желающий может ознакомиться с деталями тюменского проекта на сайте Интеллектуальная транспортная система.

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, в прошлом году регион запустил в эксплуатацию ИТС разработки местной компании. Теперь интеллектуальная транспортная система умеет: автоматизировать управление транспортной сферой, контролировать дорожную ситуацию при помощи нейросетей, анализировать аномалии транспортного потока и др.

Благодаря развитию современных технологий в Тюменской области модернизируются светофорные объекты, внедряются программные комплексы на основе нейросетей, которые следят за состоянием дорог и трафиком транспорта. В регионе существенно улучшилось движение общественного транспорта, оптимизированы маршруты. С помощью приложения пассажиры могут отслеживать прибытие транспорта и планировать свой маршрут.

Развитие региональной интеллектуальной транспортной системы идёт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».