Стартует реконструкция аэропорта Рощино

В Тюмени начинается строительство нового терминала международного аэропорта Рощино им. Д.И. Менделеева. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии закладки «капсулы времени» в основание будущего терминала.

Благодаря аэропорту Рощино Тюмень сегодня является мощным региональным транспортным хабом и пассажиропоток его растет, отметил губернатор. «Это подтверждает реконструкция, которую мы завершили в 2017 году: здание аэровокзала увеличилось в три раза – с 8 тысяч до порядка 27 тысяч квадратных метров. В 2023 году мы начинаем следующий этап реконструкции. С учетом динамики роста пассажиропотока необходимо адекватно ответить на этот вызов и создать условия для комфортных перелетов как внутри страны, так и для туристов, путешествующих за рубеж».

Генеральный директор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков рассказал, что строительство аэровокзального комплекса будет вестись до 2027 года. Здесь запустят 39 стоек регистрации, 11 из них – на международных воздушных линиях. Терминал позволит обслуживать 3 800 000 пассажиров в год.

Строительство будет проводиться в три этапа, при этом современные технологии позволят вести работы, не останавливая деятельность аэропорта, отметил генеральный директор АО «Аэропорт Рощино» Игорь Лужбин. Реконструкция увеличит пропускную способность аэропорта с 600 до 1 940 пассажиров в час, а его площадь увеличится почти в два раза – до 46 тысяч кв. м.