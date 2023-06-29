В Тюмени прошла конференция «Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ»

На прошедшей в Тюмени практической конференции «Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ» губернатор Александр Моор заявил, что Тюменская область является одним из лидеров жилищного строительства в России. В 2022 году регион поставил рекорд по вводу жилья – 2 млн 245 тысяч «квадратов».

Глава региона видит в этом заслугу застройщиков-партнеров: «Все партнёры уделяют большое внимание развитию проектов, земельным вопросам. Мы много лет сотрудничаем с ДОМ.РФ. Взаимодействие осуществляется по целому ряду направлений. Это и вовлечение в жилищное строительство федеральных земель. Без этой работы таких темпов строительства нам вряд ли удалось бы достичь. Мы активно используем все инструменты финансирования, которые сегодня существуют».

Александр Моор также сообщил, что перед регионом стоит амбициозная задача – построить до 2030 года почти 14 млн «квадратов»: «Эта цель сложная, но достижимая благодаря сотрудничеству с застройщиками и институтами развития».

Тюменская область не только занимает первое место по вводу жилья на федеральных земельных участках, но и является одним из пилотных регионов, где впервые был применен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Первый в России дом, инфраструктура для которого была построена за счет льготного финансирования от Института развития, был введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Сейчас в Тюмени инструмент применяется для двух проектов, а в перспективе он может быть использован для строительства «Второго транспортного кольца». Как ожидается, появление этой дороги, простимулирует строительство 9,2 млн квадратных метров жилья.