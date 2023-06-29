МегаФон в 1,5 раза увеличил скорость мобильного интернета в этнографической деревне Русскинская в Ханты-Мансийском автономном округе. Уникальный туристический кластер с национальным колоритом привлекает все больше туристов. После модернизации сети комфортные скорости 4G стали доступны большему количеству путешественников и местных жителей.

Деревня Русскинская входит в топ наиболее интересных туристических объектов Урала. Здесь проживают, сохраняя традиционный уклад жизни, представители коренных малочисленных народов севера – ханты и манси. Место привлекает любителей рыбалки и сплавов по реке Тром-Аган. В населенном пункте расположены Центр национальной культуры коренных народов Севера, арт-парк «Этноград» и уникальный Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова, признанный одним из семи чудес Тюменского региона.

По данным аналитиков МегаФона, в мае-июне этого года в этнографической деревне побывали представители более 70 российских регионов. Здесь было зафиксировано количество абонентов, в семь раз превышающее число местных жителей. Самыми активными визитерами стали гости из Москвы и Уфы. Северный туристический бренд выбирали для отдыха и россияне из теплых краев – Краснодара, Ростова и Сочи.

Для комфорта путешественников МегаФон увеличил емкость сети 4G. По замерам специалистов оператора, скорость мобильного интернета после проведенных мероприятий выросла на 50%. Пользоваться навигаторами, онлайн-картами, делиться впечатлениями в соцсетях можно на стабильной скорости интернета.

Жители и гости этнодеревни уже оценили новый комфорт передачи данных – трафик за последний месяц здесь вырос на треть.

«Югра становится все более привлекательным регионом для внутреннего туризма. Поэтому мы совершенствуем телеком-инфраструктуру не только в крупных населенных пунктах и на производственных площадках, но и в местах, где лучше всего можно ощутить самобытность Югры. Наша ежедневная работа нацелена на то, чтобы и в северных широтах нашим абонентам из любого региона были доступны привычные цифровые сервисы, требующие стабильного качества передачи данных, а уникальные туристические локации становились еще безопаснее и комфортнее», – отмечает директор МегаФона в Югре Дмитрий Мелихов.