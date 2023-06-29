Береговая охрана США обнаружила возможные останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан». Вместе с ними обнаружили, предположительно, человеческие останки, сообщили в «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», − передает издание.

Напоминаем, ранее туристический батискаф «Титан» американской компании пропал во время погружения к обломкам лайнера «Титаник». Позже военные США зафиксировали звук разрушения корпуса субмарины.