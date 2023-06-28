Размер пособия для безработных россиян будет высчитываться по-новому

24 июня вышло постановление от Минтруда, по которому будут иначе высчитывать средний доход граждан.

Как сообщает «Парламентская газета», будут приниматься во внимание не только выплаты и вознаграждения, но и учтут периоды временной нетрудоспособности, и прочие дни, когда не было дохода. Если в течение трех месяцев, человек болел и потому не получал зарплату, расчетный период сдвинут на месяц. Не отработавшим и трех месяцев расчет сделают исходя из зарплаты за два, за один или за фактически отработанное время.

Будут учитываться также интересы тех, кто был в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком или на службе в вооруженных силах. Но очень важно, чтобы зарплату начисляли официально.

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и самозанятые, члены крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов и артелей, студенты-очники и получатели пенсии по старости или за выслугу лет. Эти и еще некоторые категории граждан не имеют право на это пособие.