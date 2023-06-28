Импортные аппараты ИВЛ теперь будут заменены на отечественные аналоги в РФ

Минпромторг готовит запрет на госзакупки аппаратов ИВЛ производства зарубежных компаний – ведомство опубликовало проект постановления правительства. По мнению Минпромторга, потенциальный объем производства такой аппаратуры на мощностях российских производителей в несколько раз больше потребности рынка. В то же время, по словам экспертов, среди российской медтехники нет моделей, необходимых, например, для терапии младенцев и взрослых пациентов с осложнениями.

По оценке ведомства, возможно производить до 36 тыс. аппаратов ИВЛ в год – в то время как государственные больницы и клиники в среднем закупают в год только 2,7 тыс. единиц такой медтехники. Впрочем, как отмечает гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов, даже если российские компании могут массово производить аппараты ИВЛ, это не означает, что у них в наличии есть все модели, необходимые для пациентов.

«В РФ за последние несколько лет научились делать несколько версий аппаратов ИВЛ, которые вполне пригодны для использования в стандартных ситуациях. Однако в ряде случаев – в первую очередь, когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями – возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно», – говорит он.

Минпромторг подготовил поправки в ряд нормативных актов, которые позволят ведомству запретить государственным больницам и клиникам закупать импортные аппараты ИВЛ. Проект постановления правительства размещен на regulation.gov.ru.

Если инициативу ведомства одобрят, то этот вид иностранной медтехники станет первым объектом жесткого запрета для нужд медицинских госзакупок.