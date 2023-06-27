На таможне в аэропорту Рощино в багаже иностранцев выявили два ножа

В тюменском аэропорту Рощино в багаже двух авиапассажиров из Ташкента выявили два ножа. Сувенирную продукцию мужчины пронесли в «зеленый коридор» таможенной зоны прилета.

В ходе таможенного контроля инспекторы изъяли опасные предметы и направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что ножи изготовлены по конструкции охотничьих и относятся к клинковому колюще-режущему холодному оружию. На территории России ввоз и вывоз указанного оружия ограничен, и осуществляется при наличии разрешительных документов.

«Ограниченные к перемещению товары сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино изъяли и возбудили 2 дела об административных правонарушениях по ч.1. ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Суд назначил наказание в виде конфискации предметов правонарушения», – рассказала пресс-секретарь тюменской таможни Мария Кудряшова