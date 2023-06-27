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Председатель РСМ получил штраф за дебош в самолете, вылетая из ХМАО, а после оставил свой пост

Председатель Российского союза молодежи досрочно уволился на фоне сообщений о дебоше в самолете из Югры

Председатель РСМ получил штраф за дебош в самолете, вылетая из ХМАО, а после оставил свой пост
Фото: Российский союз молодежи

Председатель Россйского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий, 11 лет возглавлявший организацию, уволился после сообщений о дебоше в самолете, который летел из Югры. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

17 июня Красноруцкий, находясь в нетрезвом состоянии, «устроил дебош и чуть не подрался с другим пассажиром» на рейсе «Аэрофлота» из Ханты-Мансийска в Москву. По данным канала, Красноруцкий, будучи пассажиром бизнес-класса, выпивал виски и решил отнести алкоголь в экономкласс, но сотрудники авиакомпании предупредили его, что за это ему могут больше не дать спиртное.

«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал он на своей странице во ВКонтакте.

Он добавил, что возглавлял союз с 2012 года. До этого работал в администрации города Люберцы, а также занимал руководящие должности в компаниях «Агропромэнерго» и «Фирма «АПЭ».

В РСМ 43-летний Красноруцкий состоял с 2005 года. В этом же году он стал заместителем председателя люберецкой районной организации московской областной организации союза. В 2009 его избрали в ЦК РСМ, в 2011 он возглавил столичную облорганизацию союза.

На почве этого возник конфликт Красноруцкого с бортпроводником, которого глава РСМ грозил «отправить на войну». В конце концов сотрудники «Аэрофлота» начали его игнорировать, и в конце полета Павел начал ругаться с другим пассажиром. Итог таков: в «Шереметьево» после приземления полиция составила на него два протокола. На правоохранителей экс-председатель «ругался матом и пытался схватить их за форму», утверждает канал.

«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, — мы громко разговаривали и, наверное, мешали», — сказал глава РСМ, которого цитирует РБК. Он также подтвердил, что полиция составила на него протокол «за противоправное нарушение».


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Сегодня в 12:33, просмотров: 328, комментариев: 0
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