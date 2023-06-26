Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием по делу об организации вооруженного мятежа. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в ФСБ России.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено 24 июня. В тот же день после переговоров Пригожина и главы Беларуси Александр Лукашенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование останавливается. После этого движение бойцов ЧВК завершилось, военные освободили города и вернулись в полевые лагеря.

Источник «Ъ» в надзорном ведомстве заявил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, расследование продолжается, так как для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Напомним, что ранее стало известно о возбуждении уголовных дел против сторонников Евгения Пригожина.