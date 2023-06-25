В РЖД увеличили глубину продаж билетов на поезда, следующие на юг

Планируйте отпуск смело: в РЖД решили увеличить глубину продаж на ряд поездов, которые следуют на юг. Это значит, что купить билеты на них можно будет не за 45 дней до поездки, а за 90 дней. Предложения, впрочем, действуют на поезда, которые следуют из Москвы.

«За 90 суток до отправления можно будет оформить проездные документы на некоторые южные поезда с Киевского вокзала и скоростные «Ласточки» сообщением Москва — Нижний Новгород с Восточного вокзала Москвы», — сообщила пресс-служба компании. В том числе можно будет покупать билеты из Москвы в Адлер, Анапу, Ейск.

Как напоминает «Российская газета», ранее начали действовать 50-процентные скидки на летние поездки для детей от 10 до 17 лет.