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​СМИ: Такси в России подорожает осенью

Рост цен на такси в России будет связан с новыми правилами, которые планируют принять осенью

​СМИ: Такси в России подорожает осенью
Фото: unsplash.com

Такси в России станет дороже — об этом накануне сообщили «Известия». По информации издания, в сентябре планируется изменение правил для агрегаторов такси, по которым для них будут предусмотрены штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Штраф для физлиц составит до трех тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

По словам экспертов, которых опросили «Известия», это чревато значительным сокращением рынка пассажирских перевозок на такси: по статистике, сейчас соответствующая лицензия имеется лишь у 20 процентов всех водителей. В соответствии с уменьшением числа машин возрастет и цена на услуги такси, причем спикеры не сошлись в оценке объемов роста — говорят как о двукратном, так и о пятикратном повышении цен.


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25 июня в 19:11, просмотров: 693, комментариев: 0
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