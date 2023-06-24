В Монголии выявили 137 природных очагов чумы, часть из них находятся на границе с Россией. В связи с этим руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Постановление предусматривает широкий комплекс организационных и профилактических мер. В их числе:

проверка готовности госпитальной базы,

ревизия запасов лечебных и диагностических препаратов,

проведение учений с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия.

«Директорам противочумных учреждений Роспотребнадзора поручено обеспечить готовность специальных противоэпидемических бригад на случай осложнения обстановки и возможность оперативного проведения лабораторных исследований на чуму. Территориальным органам Службы поручено обеспечить строгий контроль за противоэпидемической работой на территории природных очагов, организовать инструктаж работников транспортной системы по мерам личной профилактики и первичным противоэпидемическим мероприятиям», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.