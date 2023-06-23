В Тюменской области можно получить ИТ-образование за бюджетный счет

Тюменские абитуриенты в 2023 году могут заключить договор о целевом обучении в области информационной безопасности. О проведении отбора, поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования, объявили в департаменте информатизации Тюменской области.

Департамент выступает в качестве заказчика при заключении договора о целевом обучении за счет средств федерального бюджета. Прием направлен на удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления Тюменской области и подведомственных им организаций.

Абитуриенты, прошедшие отбор, могут поступить на обучение по программам высшего образования: информационная безопасность (бакалавриат), компьютерная безопасность (специалитет), информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет).

Гражданин, заключивший договор о целевом обучении, обязан освоить образовательную программу и в течение не менее 3 лет осуществлять трудовую деятельность согласно полученной квалификации.

До 25 июня принимаются документы от желающих принять участие в отборе, итоги которого будут подведены до 10 июля.