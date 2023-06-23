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Гибель экипажа затонувшего батискафа «Титан» обрастает новыми шокирующими подробностями

Военные США засекли звук взрыва туристического батискафа «Титан» вскоре после погружения

Гибель экипажа затонувшего батискафа «Титан» обрастает новыми шокирующими подробностями
Фото: ABACA/Global Look Press

В этот понедельник, 19 июня, туристический батискаф «Титан» американской компании пропал во время погружения к обломкам лайнера «Титаник». Позже оказалось, что ВМС США зафиксировали звук разрушения его корпуса. Через несколько часов после начала погружения система засекла имплозию, взрыв, направленный внутрь, рядом с местом, где обнаружили обломки субмарины, сообщили в «РБК» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Отметим, что в четверг, 22 июня, Береговая охрана США подтвердила, что ранее обнаруженные в месте проведения поисковой операции фрагменты относятся к батискафу «Титан», пропавшему в водах Атлантического океана.

Анализ обломков показал, что все пассажиры субмарины погибли. В ней находились три туриста − британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. А также в батискафе присутствовали генеральный директор OceanGate 61-летний Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле, добавили в «РБК».

По предварительной информации, «Титан» был разрушен из-за того, что глубоководный аппарат раздавило под воздействием толщи воды.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 384, комментариев: 0
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