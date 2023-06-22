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В российской школе окончание пробной версии Excel сорвало ЕГЭ по информатике

Школьники Ингушетии не смогли полностью завершить ЕГЭ по информатике из-за окончания пробной версии Excel

В российской школе окончание пробной версии Excel сорвало ЕГЭ по информатике
Фото: ru.freepik.com

В школе №4 в Ингушетии закончилась пробная версия Excel, из-за чего Единый государственный экзамен по информатике сорвался. Выпускники, сдающие этот предмет, не смогли полностью закончить задания. Программу пришлось экстренно переустанавливать прямо во время проведения ЕГЭ, сообщают в Телеграм-канале «Baza».

«19 июня в школе № 4 Назрани школьники сдавали экзамен по информатике. Одну из частей нужно было сдавать на компьютере в программе Excel − и тут возникла большая проблема. Оказалось, что документ, где необходимо было провести расчеты, нельзя редактировать. Кончилась пробная версия, а лицензионной на компьютерах не было», − говорится в сообщении издания.

Администраторы экзамена попробовали решить проблему, но всем помочь не удалось. Часть школьников не выполнила задание. По информации СМИ, в Министерстве образования выпускникам посоветовали писать жалобу или заявление на пересдачу.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 217, комментариев: 0
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