«ЮТэйр» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Ереван

Жители Тюмени смогут летать по вторникам и воскресеньям в Ереван. «ЮТэйр» ввела дополнительный рейс. Билеты стоят от 9000 рублей, а время в пути составляет чуть больше четырех часов.

«Планомерно увеличиваем количество рейсов по популярным летним направлениям, уделяя особое внимание маршрутам из регионов. В июне запустили дополнительную частоту из Тюмени в Ереван», — рассказал президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейсы Utair в столицу Армении также следуют из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута.