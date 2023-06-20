Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда». В отделении медицинской реабилитации глава региона осмотрел палаты, в которых дети находятся вместе с родителями, кабинет физиотерапии, игровую комнату.

Центр «Надежда» предоставляет детям, нуждающимся в паллиативной помощи, возможность реабилитации – в этом заключается ценность тюменского опыта, который вызывает интерес не только в нашей стране, но и в Европе.

Среди пациентов центра – дети из Тюменской области и из многих регионов России. Медицинскую реабилитационную помощь в 2022 году здесь получили 3 766 детей.

В зале кинезиотерапии находится уникальный аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии в безопорном состоянии «Крисаф». Его создал резидент Тюменского технопарка и «Сколково» Ильдар Рахматуллин.

В подразделении паллиативной медицинской помощи губернатору рассказали, что маленькие пациенты обеспечиваются качественными медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Основным источником финансирования является бюджет Тюменской области.

С 2022 года стационарная паллиативная медицинская помощь была оказана 212 детям. Кроме того, в 2022 году 96 семей, имеющих детей с паллиативным статусом, получили 198 единиц необходимого им медицинского оборудования.

Как рассказала главный врач Вера Змановская, в центре работают четыре выездных бригады, которые оказывают паллиативную помощь по месту жительства. Еще одна бригада действует в областной больнице № 4 Ишима. «Все они оснащены по последнему слову техники, обеспечены современной медицинской техникой и автотранспортом. В общей сложности выездные бригады обслуживают 528 детей. Только на это направление нашей работы из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 38 миллионов рублей», – отметила главврач.

Александр Моор с Верой Змановской обсудили перспективы дальнейшего развития центра «Надежда». «Планы большие. Нужны теплые переходы между корпусами, ремонт помещений, спуск к озеру и благоустройство территории. Обязательно поможем», – пообещал губернатор.