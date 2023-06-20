В Тюменской области в тестовом режиме запущена новая версия навигатора дополнительного образования, сообщает региональный департамент информатизации. В новой версии внедрены улучшения интерфейса, оптимизирована работа навигатора, улучшена работа поисковых фильтров.

В навигаторе, действующем в рамках нацпроекта «Образование», публикуется информация об организациях, реализующих программы дополнительного образования по всей Тюменской области. Программы делятся по 6 направлениям: естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной.

С помощью поиска в навигаторе можно подобрать подходящую образовательную программу, исходя из возраста ребенка, предпочитаемого профиля, территориальной расположенности, стоимости программы. Также есть возможность ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти организацию на карте. Для зачисления ребенка на выбранную программу необходимо дистанционно отправить заявку через личный кабинет родителя.

В настоящее время идет активный сбор обратной связи от пользователей, в частности, от родителей и педагогов, для доработки и улучшения сервиса. Заполнив форму обратной связи с предложениями или замечаниями, каждый пользователь может внести личный вклад в развитие навигатора дополнительного образования и сделать его максимально удобным в использовании.