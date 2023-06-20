Выпускной ТПКУ посетил губернатор Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов кадетам-выпускникам Тюменского президентского кадетского училища. Это уже шестой выпуск ТПКУ за десятилетнюю историю училища.

Глава региона обратился к юношам с напутственным словом: «За годы учебы вы приобрели верных товарищей и настоящих друзей. Вместе взрослели и получали солидную базу знаний и навыков. Учились трудиться, принимать решения и нести за них ответственность, быть самостоятельными и дисциплинированными. Все это – ценные качества для каждого мужчины, и тем более для тех, кто выбрал своей профессией защиту нашей Родины. Уверен, долг и честь для каждого из вас – не пустые слова».

В 2023 году 87 юношей из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, с Сахалина, из Санкт-Петербурга и Москвы завершили обучение в Тюменском президентском кадетском училище. 24 кадета закончили училище на отлично, среди них 18 золотых медалистов.

Губернатор поблагодарил руководство и преподавательский коллектив училища, а также родителей выпускников, которые воспитывают молодых людей в духе патриотизма и помогают им во всех начинаниях.