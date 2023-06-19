Регионы тюменской «матрешки» продлили соглашение о сотрудничестве до 2035 года

Губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехсторонний договор.

Договор, разграничивающий полномочия органов государственной власти Тюменской области и автономных округов, был заключен в июле 2004 года. Затем срок действия документа неоднократно продлевался по взаимному согласию сторон.

«Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Главное – эта система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев», – прокомментировал подписание договора Александр Моор.

Он также отметил, что в сегодняшней непростой обстановке перед регионами стоит большое количество новых важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению жизни людей. «На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом – залог нашего общего успеха», – подчеркнул губернатор.

Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа будет действовать до конца 2035 года.