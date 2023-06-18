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​Более 170 тысяч теле-ЭКГ провели в Тюменской области в 2023 году

Теле-ЭКГ в Тюменской области поставили на поток

​Более 170 тысяч теле-ЭКГ провели в Тюменской области в 2023 году
Фото: admtyumen.ru

В тюменской региональной кардиологической информационной системе (РКИС) ведётся удаленный анализ результатов ЭКГ, а также ведение и обработка единого архива теле-ЭКГ. Благодаря этому кардиологи Тюменской области могут просмотреть заключения по пациентам, записи кардиограмм и описать их.

РИКС используется в скорой медицинской помощи Тюмени для неотложного проведения и описания теле-ЭКГ, в региональном телемедицинском центре для аудита и повторного чтения теле-ЭКГ. Также система используется в приемных отделениях кардиологических клиник для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.

С начала года в области выполнено 178 000 теле-ЭКГ, еженедельно выполняется порядка 8500-9500 обследований. Сейчас в РКИС работают 47 медицинских организаций, создано 480 учетных записей врачей-консультантов, подключено около 625 единиц медицинского оборудования.

Как отмечают специалисты департамента информатизации Тюменской области, ключевое преимущество РКИС состоит в оценке исследований в динамике. Система помогает врачам видеть прогрессирование заболевания или стабилизацию состояния и корректировать терапию. Кроме того, если случай сложный, врач может направить теле-ЭКГ в региональный телемедицинский центр для получения консультации в постановке диагноза и назначении терапии.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 193, комментариев: 0
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