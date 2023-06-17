Новый закон предписывает отказаться от арестов предпринимателей

Арестовывать бизнесменов в России станут реже — меняется законодательство. Как передает ТАСС, новый закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе сказано, что заключение предпринимателя под стражу теперь возможно только при ряде четко оговоренных обстоятельств. Так, тюрьма светит, если бизнесмен, попавший в поле зрения правоохранительных органов, либо не имеет места жительства или места пребывания на территории страны, либо нарушил ранее избранную меру пресечения, либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В прочих случаях при избрании мер пресечения придется отдавать предпочтение мерам, которые не предполагают заключения под стражу. Это, в том числе, подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест, запрет определенных действий и другие.