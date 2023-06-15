С начала года в Тюменской области задержаны 13 межрегиональных наркокурьеров

В Тюменской области выросла раскрываемость наркопреступлений. Об этом сообщили на заседании областной антинаркотической комиссии, которое провел глава региона Александр Моор.

В ходе заседания врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Евгений Логинов доложил о результатах оперативных мероприятий сотрудников полиции.

За четыре месяца 2023 года в Тюменской области задержаны 13 межрегиональных наркокурьеров, у которых изъято более 67 килограммов наркотических средств. За этот же период тюменские правоохранители выявили 927 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общая раскрываемость наркопреступлений в Тюменской области выросла.

Положительные результаты дают борьба с наркопреступностью и активная работа по профилактике наркомании среди молодежи. Так, за четыре месяца текущего года не зарегистрировано случаев смертельных отравлений наркотиками среди несовершеннолетних.

Губернатор Александр Моор акцентировал внимание участников комиссии на том, что вопрос снижения уровня отравлений и смертности от наркотических средств и психотропных веществ остается еще очень актуальным.